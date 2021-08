Arzt nach Tod von Covid-19-Patient vor Gericht

Blick auf das Gebäude, in dem sich Landgericht, Amtsgericht und Arbeitsgericht befinden.

Ein ehemaliger Arzt der Universitätsklinik Essen muss sich von heute (9 Uhr) an wegen Totschlags am Essener Landgericht verantworten. Dem 54 Jahre alten Mediziner wird vorgeworfen, einen schwer an Covid-19 erkrankten Patienten im November 2020 mit einer überdosierten Injektion getötet zu haben. Zuvor soll er die Ehefrau und den Bruder des aus den Niederlanden nach Essen verlegten Patienten auf die Aussichtslosigkeit der Therapie hingewiesen haben. Nach Angaben des Essener Landgerichts geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es noch Hoffnung auf eine erfolgreiche Weiterführung der Behandlung gegeben hat.