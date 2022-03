Arzt wegen Verdacht auf sexuelle Nötigung in U-Haft

Im Zusammenhang mit einer ärztlichen Behandlung sei eine sexuelle Nötigung angezeigt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Opfer sei eine 31-jährige Frau aus Viersen. Tatverdächtig sei ein 34-jähriger Arzt aus dem Nettetaler Krankenhaus, der seit April 2021 dort tätig sei. Es sei also möglich, dass noch mehr Patientinnen Opfer einer ähnlich gelagerten Tat geworden seien, erklärten die Ermittler. Am Donnerstag habe es Durchsuchungen im Krankenhaus und in der Wohnung des Arztes gegeben. Am Freitag habe ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft U-Haft angeordnet.