Astronaut Maurer zurück in Deutschland erwartet

Cape Canaveral (dpa)

Nach seiner Landung im Golf von Mexiko soll der deutsche Astronaut Matthias Maurer in der Nacht auf den heutigen Samstag (0.30 Uhr) in Deutschland ankommen. Er soll Angaben der Europäischen Raumfahrtagentur Esa zufolge am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen. Der 52-jährige Saarländer war am Freitagmorgen nach fast einem halben Jahr im All von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt.

Von dpa