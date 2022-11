Attendorn: Kein Kontakt für Verwandte zu befreitem Mädchen

Attendorn (dpa)

Das mutmaßlich über Jahre in einem Haus im sauerländischen Attendorn festgehaltene achtjährige Mädchen darf bei seiner Pflegefamilie derzeit nicht von seinen Angehörigen besucht werden. Diese dürften derzeit keinen Kontakt zu dem Kind haben, es gebe aber Überlegungen, wie man in der Sache weiter verfahre, sagte der Fachbereichsleiter des Jugendamts im Kreis Olpe, Michael Färber, am Dienstag. Im Mittelpunkt stehe die Frage: «Was will das Kind?»

Von dpa