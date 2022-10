Auch in der NRW- Metallindustrie drohen bald Warnstreiks

Essen (dpa/lnw)

In der nordrhein-westfälischen Metallindustrie könnte es angesichts der bislang erfolglosen Tarifverhandlungen schon bald erste Warnstreiks geben. Der nordrhein-westfälische IG-Metall-Bezirksleiter Knut Giesler sagte der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» mit Blick auf das von den Arbeitgebern am Donnerstag im Südwesten vorgelegte Angebot: «Wenn morgen ein solches Angebot in NRW kommt, ist das die Aufforderung zu massiven Warnstreiks.» Die Friedenspflicht in der Deutschlands größter Industriebranche mit 3,8 Millionen Beschäftigten endet in der Nacht zum Samstag.

Von dpa