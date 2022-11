Auch Verteidiger Ouwejan fehlt Schalke nach Knieverletzung

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 muss in den nächsten Partien in der Fußball-Bundesliga auf Linksverteidiger Thomas Ouwejan verzichten. Der Niederländer hat sich nach Vereinsangaben vom Mittwoch in der Partie gegen den SC Freiburg (0:2) am vergangenen Sonntag eine Innenbandverletzung am linken Knie zugezogen und kann in den noch ausstehenden drei Bundesligaspielen in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

Von dpa