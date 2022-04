Auf der Flucht Drogen im Kindergarten verloren

Bei seiner panischen Flucht vor der Polizei hat ein 34-Jähriger im westfälischen Hamm sechs Autos beschädigt und auf einem Kindergartengelände Drogenpakete verloren. Der Mann sei noch im Kindergarten überwältigt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Kinder seien dabei nicht gefährdet worden.

Der 34-Jährige habe zunächst am Steuer eines Autos Gas gegeben, als er einen Zivilpolizisten erkannt habe. Beim Fluchtversuch über einen Bürgersteig habe er den Wagen aber so verkeilt, dass er zu Fuß weiter türmen musste - in den Kindergarten.

Er und sein 57 Jahre alter Beifahrer wurden festgenommen. Beide Männer waren der Polizei bereits wegen Drogenverstößen bekannt. Um keine Drogen im Kindergarten zu übersehen, wurde das gesamte Gelände noch von einem Drogenspürhund abgesucht.