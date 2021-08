Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher ruft vom Dach um Hilfe

Einen 41 Jahre alten Einbrecher hat ein Mann in Wermelskirchen mitten in der Nacht auf seinem Dach auf frischer Tat ertappt. Der Tatverdächtige rief um Hilfe, teilte die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis am Dienstag mit. Der Hausbesitzer hatte ein Poltern gehört, leuchtete mit einer Taschenlampe auf das Dach und entdeckte den Mann. Die Feuerwehr holte ihn mit einer Leiter herunter, woraufhin die Polizei ihn vorläufig festnahm. Den Angaben nach wurden mehrere Dachziegel gelöst. Wegen der Spurenlage vermuteten Beamte am Dienstag einen zweiten Tatverdächtigen.