Auf Klo geraucht: Reisender beißt und kratzt Polizisten

Ein betrunkener Zugreisender unter Drogeneinfluss hat in Bonn einen Bundespolizisten blutig gekratzt und gebissen. Der 25-jährige Passagier habe auf der Zugtoilette der Regionalbahn RE 5 geraucht und die Löschanlage ausgelöst, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Weil er den Zug nicht verlassen wollte, holten Bundespolizisten den Mann aus dem WC-Raum. Dabei hab er sich gewehrt, einen Beamten am Unterarm gekratzt und in die Innenseite des rechten Oberschenkels gebissen. Der Beamte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Der 25-Jährige habe die Einsatzkräfte zudem verbal bedroht. Sie nahmen ihn in Schutzgewahrsam und schrieben mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.