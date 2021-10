Auffahrunfall mit drei Autos auf A2 sorgt für Stau

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und drei Verletzten müssen Autofahrer am Sonntag auf der Autobahn 2 bei Bielefeld mit Verzögerungen rechnen. Weil dabei Betriebsmittel ausliefen, musste die Fahrbahn in Richtung Hannover kurzzeitig voll gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr habe die Autobahn gesäubert, sodass einer der drei Fahrstreifen am Nachmittag wieder befahrbar sei. Der Verkehr habe sich zeitweise auf mehrere Kilometer gestaut. Autofahrer mussten zeitweise laut WDR-Stauradar rund eine Stunde mehr Zeit einplanen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa