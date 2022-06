Aufstieg in 3. Liga: Rot-Weiss Essen plant Stadion-Ausbau

Nach der langersehnten Rückkehr in die 3.

Liga nach 13 Jahren will Fußball-Traditionsclub Rot-Weiss Essen sein Stadion ausbauen. «Nach den Sommerferien wird sich der Rat der Stadt Essen mit diesem Thema beschäftigen», sagte Vorstandschef Marcus Uhlig auf der Mitgliederversammlung am Sonntag: «2024 könnte der Baubeginn stattfinden. Eine Vorstellung ist es, dass der Bau zum Start der Saison 2026/27 abgeschlossen wird.» Das Stadion an der Hafenstraße soll dann 27.000 Plätze haben. Derzeit bietet es rund 20.000 Zuschauern Platz.