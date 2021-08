Auftragsflut und Handwerkermangel in Hochwassergebieten

Angesichts des massiven Handwerkermangels in den Flutkatastrophengebieten der Eifel bittet die Handwerkskammer Aachen Kollegen aus anderen Kammerbezirken um Hilfe. Allein mit regionalen Handwerkern sei die derzeitige Auftragsflut nicht zu lösen, sagte der Hauptgeschäftsführer der Kammer, Peter Deckers, am Donnerstag im WDR. Er bitte deshalb: «Schickt uns Handwerker». Die Handwerkskammer Aachen werde gern vermitteln und externe Betriebe zusammenzubringen mit Betrieben aus der Region.

Vor allem Elektriker, Elektroinstallateure und Heizungs- und Sanitärfachleute würden derzeit in den betroffenen Regionen in «enormem Maße nachgefragt». Private Bauherren bat Deckers um Verständnis für Verzögerungen. Sie sollten Verständnis haben, wenn Betriebe jetzt Schwerpunkte setzten, wo die Not am größten ist, Leute abzögen und sich Bauzeiten verlängerten.