15.330 Zuschauer werden am Sonntag (17.30 Uhr) in die WWK-Arena kommen, wie die Augsburger am Mittwoch mitteilten. Zutritt haben aufgrund der 2G-Regel lediglich Geimpfte und Genesene. Der FC Augsburg steckt als Tabellen-16. mit 22 Punkten aus 23 Spielen mitten im Abstiegskampf.