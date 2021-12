Aus für Sitzungen: Karnevalisten fühlen sich übergangen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Düsseldorfer Karnevalisten fühlen sich bei der Entscheidung über eine Absage des Sitzungskarnevals übergangen. «Wir haben den Eindruck, dass diese Empfehlung ausschließlich im Dialog zwischen der Staatskanzlei und dem Festkomitee Kölner Karneval getroffen wurde. So kann man den Karneval auch ohne Corona-Pandemie beerdigen», kritisierte Michael Laumen, Präsident des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC), in einer Mitteilung von Mittwoch. Als einer der größten Regionalverbände des Karnevals sei man in die «so schwerwiegende Entscheidung überhaupt nicht eingebunden» worden.

Von dpa