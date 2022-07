Auseinandersetzung auf Schützenfest: 18-Jähriger in U-Haft

Der 18-Jährige aus Olpe sitze wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach war es in der Nacht zum 17. Juli zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei Personen seien mutmaßlich durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nach früheren Angaben konnte ein Opfer das Krankenhaus verlassen. Das andere Opfer sei inzwischen von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden, ergänzte die Polizei am Donnerstag.