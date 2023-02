Ausfälle und Verspätungen in NRW wegen Lufthansa-Störung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Computerprobleme bei der Lufthansa haben am Mittwoch offenbar auch Auswirkungen auf den Verkehr von und nach Nordrhein-Westfalen gehabt. In Düsseldorf wurden am frühen Nachmittag laut Flugplan zwei Ankünfte aus München und Frankfurt gestrichen. Zwei Lufthansa-Maschinen nach München starteten mit rund 90-minütiger Verspätung. Am Flughafen Köln/Bonn wurde laut Flugplan eine Ankunft aus und ein Abflug nach München annulliert. Zwei Maschinen waren am Vormittag Richtung München gestartet, eine aus der bayerischen Landeshauptstadt gelandet. Auch ein Flug von Frankfurt nach Münster/Osnabrück wurde am Vormittag gestrichen.

Von dpa