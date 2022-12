Ausgebranntes Auto mit Leiche in Duisburg entdeckt

Duisburg (dpa/lnw)

Ein mysteriöses Szenario hat sich in Duisburg einem Spaziergänger an Weihnachten geboten: In der Nähe der Duisburger Wasserskianlage stieß der Gassigänger auf ein ausgebranntes Auto mit einer Leiche auf dem Fahrersitz. Wenige Meter weiter stand ein zweites Auto, das offenkundig frontal mit einem Baum kollidiert war, berichtete die Polizei am Dienstag.

Von dpa