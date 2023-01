Ausgebranntes Auto mit Leiche: Polizei vermutet Suizid

Bei dem Toten handele es sich um den Halter des Autos, wie eine DNA-Analyse ergeben habe, teilte die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Nach Erkenntnissen der Ermittler habe er zuvor sein anderes Auto gesteuert, das ebenfalls am ersten Weihnachtsfeiertag in der Nähe des ausgebrannten Wracks entdeckt worden war. In der Wohnung des Mannes hätten die Beamten zusätzlich Hinweise gefunden, die auf Suizid hindeuteten.