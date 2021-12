Ausgehviertel in NRW werden zu Waffenverbotszonen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Drei beliebte Ausgehviertel in Nordrhein-Westfalen sind künftig zu bestimmten Zeiten Waffenverbotszonen. Eine entsprechende Verordnung der Landesregierung trat am Dienstag in Kraft. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) schraubte am Morgen eigenhändig das erste Hinweisschild am Rand der Düsseldorfer Altstadt an. «Was wir hier anbringen ist ein Schutzschild für eines der größten Ausgehviertel in Nordrhein-Westfalen», sagte Reul.

Von dpa