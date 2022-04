Ausländer-Anteil in der Bevölkerung in NRW wächst weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Anteil der Ausländer in der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen ist 2021 weiter gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes IT.NRW hatten Ende des vergangenen Jahres 2,82 Millionen Menschen keinen deutschen Pass. Das waren 62.270 oder 2,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Laut Mitteilung von Donnerstag ist der Wert damit im zwölften Jahr in Folge gestiegen.

Von dpa