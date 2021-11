Ausstellung macht Künstliche Intelligenz erlebbar

Dortmund (dpa/lnw)

Die Möglichkeiten und Gefahren Künstlicher Intelligenz (KI) erlebbar zu machen, darauf zielt eine neue Schau in der Dasa Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund ab. Durch viele interaktive Elemente, Videos, Texte und viel Anschauungsmaterial sollen Schulklassen und Familien in die schönen neuen Digitalwelten eintauchen können und ihre Mechanismen verstehen. «Wir wollen dabei auch einen Mythos entzaubern. KI-Systeme durchdringen längst unseren Alltag, sind nicht mehr wegzudenken», sagte Projektleiter und Kurator Philipp Horst bei der Vorstellung der Wechselausstellung. Und so gehe es darum, die Technologien in all ihrer Ambivalenz besser zu begreifen und in der Folge mitgestalten zu können.

Von dpa