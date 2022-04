Ausstellung zeigt Porträts der NSU-Opfer

Nürnberg (dpa)

Porträtbilder der Opfer der Neonazi-Terrorzelle NSU sind einmalig in einer Ausstellung in Nürnberg zu sehen. Danach will die Kölner Künstlerin Veronika Dimke diese den Angehörigen schenken. Die Rote Galerie in Nürnberg zeigt die Werke vom 9. Mai bis 5. Juni unter dem Titel «UNUTMAYACAĞIZ - Wir werden nicht vergessen», wie die Karl-Bröger-Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Bei der Finissage sollen diese dann an die Familien übergeben werden.

Von dpa