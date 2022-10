Auto fährt gegen Mauer und fängt Feuer

Dortmund (dpa/lnw)

Ein junger Autofahrer ist in Dortmund gegen eine Mauer gefahren, dabei geriet das Fahrzeug in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Samstagmorgen steckte das Fahrzeug in einer Mauer und Flammen schlugen aus der Motorhaube, teilte die Feuerwehr mit. Der Fahrer sei nur leicht verletzt, so dass er selbst das Auto verlassen konnte. Er kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehrleute hätten mit ihren Löschmaßnahmen ein Ausbreiten des Brandes von dem Fahrzeug auf einen Gewerbebetrieb verhindert.

Von dpa