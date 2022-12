Auto «fliegt» gegen Mauer und Baum: 21-Jähriger verletzt

Bünde (dpa/lnw)

Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto in der Nacht zu Samstag in Bünde gegen einen Bordstein, eine Mauer und einen Baum geprallt. Der Fahrer war nach ersten Ermittlungen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei an Heiligabend mit. Der Mann sei leicht verletzt.

Von dpa