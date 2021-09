Eine Frau ist in Lindlar (Oberbergischer Kreis) mit ihrem Auto gegen eine Böschung geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 72-Jährige war am Samstagabend aus ungeklärter Ursache an einer Straßeneinmündung weiter geradeaus gefahren, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.