Auto kracht gegen Hauswand: Drei Verletzte

Weil er sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte, ist ein 38-Jähriger mit seinem Auto vor den Beamten geflohen - doch der Verfolgungsjagd wurde schnell ein Ende gesetzt, drei Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann, kurz nachdem die Polizeistreife in Eschweiler-Dürwiß (Städteregion Aachen) auf ihn aufmerksam geworden war, die Kontrolle über seinen Wagen. Demnach kam er mit dem Pkw ins Schleudern und fuhr gegen eine Hauswand. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Eine 17 Jahre alte Mitfahrerin wurde schwerer verletzt und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 38-Jährige war zudem ohne Führerschein unterwegs gewesen.