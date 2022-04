Auto kracht in Möbelhaus und brennt: Insassen verletzt

Essen (dpa/lnw)

Ein Auto ist durch die Glasscheibe des Ladenlokals eines Essener Möbelhauses gefahren und gegen einen Pfeiler gekracht. Nach dem Aufprall am Samstagvormittag sei der Wagen in Flammen aufgegangen, teilte die Feuerwehr mit. Die beiden Insassen - eine 68-Jährige und ein 69-Jähriger - seien schwer verletzt worden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hätten sie Mitarbeiter der Firma aus dem brennenden Fahrzeug gerettet. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurden die beiden in umliegende Kliniken gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden.

Von dpa