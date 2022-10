Auto prallt gegen Baum: Vier Teenager schwer verletzt

Seine drei Mitfahrer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 19-Jährige habe am frühen Samstagmorgen bei Kall aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verloren. Er fuhr demnach erst durch den Straßengraben und prallte dann gegen einen Baum. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die drei Mitfahrer wurden ebenfalls in Kliniken gebracht.