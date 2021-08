Auto rast gegen Betonmast: Insasse tot, zwei in Lebensgefahr

In Witten ist am Samstagabend ein Auto gegen einen Betonmast gerast - und ein Insasse überlebte den Unfall nicht. Der Mann sei am Sonntagmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen. Zwei weitere Menschen aus dem Auto schwebten in Lebensgefahr und würden auf Intensivstationen behandelt, teilte die Bochumer Polizei mit. Das in Polen zugelassene Auto sei völlig deformiert, die Identität der Unfallopfer war zunächst unklar. Der Wagen war «sehr sehr schnell», sagte ein Polizeisprecher. Die Trümmer des Unfallautos wurden beschlagnahmt. Die Unfallursache war noch unklar.