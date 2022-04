Auto rast in Fußgänger: Fahrer zu schnell und rücksichtslos

Leverkusen (dpa)

Nachdem ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer am Wochenende in Leverkusen in Fußgänger gerast ist, laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Spuren an der Unfallstelle legen nahe, dass der 47-Jährige rücksichtslos und zu schnell unterwegs war, wie ein Sprecher der Polizei am Montag berichtete. Zeugen hatten berichtet, dass der Mann bereits vor der Kollision am Kreisverkehr waghalsige Überholmanöver und mit weit über Tempo 100 gefahren sein soll.

Von dpa