Auto überschlägt sich: Fünf Verletzte, Autobahn gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 bei Bönen hat sich ein voll besetztes Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Die fünf Insassen des Fahrzeugs erlitten am Samstagmorgen Verletzungen, aber keine schweren, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die Tageszeitung «Westfälischer Anzeiger» berichtet.

Als Ursache für den Unfall wird ein geplatzter Reifen vermutet. Die A2 musste in Fahrtrichtung Oberhausen für rund eine halbe Stunde gesperrt werden, danach konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.