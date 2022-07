Auto und E-Bike kollidieren: Radfahrer schwer verletzt

Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Demnach fuhr der Radfahrer in die Herbeder Straße, ohne auf die Vorfahrt eines 37-jährigen Autofahrers zu achten. Der Fahrer des Wagens blieb bei dem Zusammenstoß am Sonntagabend unverletzt. Der 16-Jährige trug laut Polizei keinen Helm.