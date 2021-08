Autobahn 1 bei Münster nach Unfall zeitweise gesperrt

Die Autobahn 1 bei Münster ist am Sonntag in Richtung Dortmund nach einem Unfall für knapp zwei Stunden gesperrt worden. Drei Wagen seien an der Kollision zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg beteiligt, es gebe zwei Verletzte, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Autos mussten demnach abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war nach eigenen Angaben im Einsatz. Die Unfallursache war zunächst unklar. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, der sich nach Polizeiangaben am Nachmittag langsam wieder auflöste.