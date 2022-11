Autobahn GmbH: Sprengtermin für Rahmedetal-Brücke offen

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Die Arbeiten für den Neubau der maroden Autobahn-Talbrücke Rahmede an der zentralen A45 in Lüdenscheid laufen nach Angaben aus dem Bundesverkehrsministerium auf Hochtouren. Auch wenn es mit der Sprengung - anders als ursprünglich geplant - nicht mehr in diesem Jahr klappe, habe das auf das gesamte Verfahren keine Auswirkungen. Das sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic, am Dienstag in Lüdenscheid.

Von dpa