Autodiebstahl mit dem Abschleppwagen kommt vor Gericht

Krefeld (dpa/lnw)

Mit einem besonders dreisten Fall von Autodiebstahl muss sich das Amtsgericht Krefeld am heute beschäftigen. Mit einem Abschleppwagen soll ein 41-jähriger Krefelder parkende Wagen einfach aufgeladen und an den Betreiber einer Schrottpresse in Essen verkauft haben. 13 Autos aus Krefeld, Duisburg und Mönchengladbach sollen so auf Nimmerwiedersehen verschwunden sein.

Von dpa