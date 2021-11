Autofahrer bei Zusammenstoß mit Tram schwer verletzt

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einer Straßenbahn in Köln schwer verletzt worden.

Er habe am Dienstagabend beim Abbiegen vermutlich eine rote Ampel übersehen und sei im Gleisbereich von der Tram erfasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Kollision blieb die 40-jährige Beifahrerin in dem Auto unverletzt. Zu größeren Beeinträchtigungen im Verkehr sei es nach dem Unfall nicht gekommen.