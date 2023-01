Autofahrer fährt in Köln Mann tot und flieht unerkannt

Köln (dpa)

Ein Fußgänger ist in Köln von einem Auto überfahren und getötet worden. Der Autofahrer entkam nach dem Unfall in der Nacht zum Sonntag unerkannt. Nach Angaben der Beamten wollte der 62 Jahre alte Fußgänger kurz vor Mitternacht eine Straße überqueren und wurde dabei von dem Auto erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in ein Stadtbahn-Gleisbett geschleudert und starb.

Von dpa