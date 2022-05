Autofahrer fährt Polizisten an

Leverkusen (dpa/lnw)

Nach einer Verfolgungsfahrt durch Leverkusen hat ein Autofahrer einen Polizisten angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte eine Streifenwagenbesatzung den 38-Jährigen kontrollieren, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Trotz Anhaltezeichen fuhr der mutmaßlich angetrunkene Mann weiter und stoppte erst, als der Streifenwagen ihn ausbremste. Nachdem einer der Beamten ausgestiegen war, fuhr der Fahrer den Angaben nach wieder an und erfasste ihn. Der Polizist kam nach dem Vorfall am Dienstag mit Verletzungen an Schulter und Bein in ein Krankenhaus.

Von dpa