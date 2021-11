Autofahrer flüchtet mit 200 Stundenkilometern vor Polizei

Mettmann (dpa/lnw)

Mit bis zu 200 Stundenkilometern Geschwindigkeit ist ein Autofahrer in Hilden vor der Polizei geflüchtet. Der Mann habe in der Nacht zu Mittwoch zuvor Signale für eine Verkehrskontrolle ignoriert, teilte die Polizei mit. Anstatt den Wagen anzuhalten, habe er plötzlich Gas gegeben und sei in hohem Tempo davongerast. Dabei sei er über mehrere rote Ampeln gefahren.

Von dpa