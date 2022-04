Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall mit Taxi

Ein Autofahrer hat sich nach einem von ihm verursachten Unfall in Hilden (Kreis Mettmann) per Taxi abgesetzt.

Als Polizisten den 60-Jährigen später bei ihm zu Hause antrafen, klagte er über Schmerzen in der Brust und hatte eine Kopfverletzung, wie die Polizei in der Nacht zu Ostermontag mitteilte. Der Autofahrer war betrunken - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Zuvor war der Mann mit seinem Auto auf den Wagen einer 38-jährigen Frau aufgefahren, der gegen ein weiteres Fahrzeug stieß. Die zweijährige Tochter der Frau wurde bei dem Unfall am Samstag leicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und das Auto des Unfallfahrers.