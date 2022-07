Autofahrer mit Blaulicht in der Frontscheibe unterwegs

Köln (dpa/lnw)

Mit eingeschaltetem Blaulicht hat sich ein Autofahrer auf mehreren Autobahnen westlich von Köln den Weg frei geräumt. Dabei war er auf den Autobahnen 1, 4 und 61 aufgefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen hatten in der Nacht auf Sonntag gegen 1.00 Uhr den Notruf gewählt, weil der 38-Jährige in Richtung Venlo das Blaulicht in der Frontscheibe seines Fahrzeugs platziert hatte. Bei hoher Geschwindigkeit und dichtem Auffahren zwang er andere Autofahrer, die Spur zu wechseln.

Von dpa