Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist in Iserlohn (Märkischer Kreis) gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann sei am Dienstagabend von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei er nicht mehr ansprechbar gewesen. Der Mann starb kurze Zeit später im Krankenhaus.