Autofahrer rammt Streifenwagen: fünf Leichtverletzte

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in Köln einen Streifenwagen der Polizei gerammt, der zu einem Einsatz unterwegs war. Nach ersten Ermittlungen zog der 20-Jährige am Dienstagmorgen mit seinem Fahrzeug unvermittelt nach links in die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit dem Polizeiwagen zusammen. Die drei Beamten sowie der 20-Jährige und sein Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Der Führerschein des Mannes wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch beschlagnahmt. Eine Blutprobe zum Nachweis von Alkohol und Drogen wurde veranlasst.