Autofahrer rast in Friseursalon: zeitweise Lebensgefahr

Ein 37 Jahre alter Mann ist in Hamm in der Nacht zu Samstag mit seinem Auto in einen Friseursalon gerast und schwer verletzt worden. Zeitweise bestand Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Demnach verlor der 37-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und touchierte zunächst eine Mittelinsel auf der Straße. Dann fuhr er frontal in die Ecke eines Mehrfamilienhauses mit dem Friseur im Erdgeschoss.

An den Hauswänden entstand den Angaben zufolge ein «massiver Schaden», im Geschäft verzogen sich zudem Wände und Türen, das Schaufenster splitterte.

Der Mann wurde im Krankenhaus notoperiert. Da er Drogen im Auto gelagert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, hieß es.