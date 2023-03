Autofahrer stürzt in die Tiefe: Hintergründe weiter unklar

Würselen (dpa)

Die Hintergründe zu einem Unfall auf der A44, bei dem ein Autofahrer an einer abgerissenen Brücke in die Tiefe stürzte, sind weiter unklar. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der 59 Jahre alte Fahrer war am Montag mit seinem Wagen bei Würselen auf einen gesperrten Abschnitt der Autobahn gefahren und abgestürzt. Der Wagen flog gut 25 Meter weit, überschlug sich in der Luft und blieb gut fünf Meter tiefer auf dem Dach liegen. Der Mann wurde nur leicht verletzt.

Von dpa