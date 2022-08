Autofahrer überfährt Sechsjährigen auf Skateboard

Ein sechsjähriger Junge auf einem Skateboard ist in Krefeld von einem Auto überfahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Das Kind musste am Sonntagabend von der Feuerwehr unter dem Wagen herausgeholt werden und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Sechsjährige mit dem Bauch auf dem Skateboard liegend unterwegs gewesen. Der 48 Jahre alte Autofahrer habe den Jungen mit seinem Wagen beim Abbiegen in einen verkehrsberuhigten Bereich überfahren.