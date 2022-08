Autofahrer verletzt E-Bike-Fahrerin lebensgefährlich

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Eine 62 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist am Mittwoch in Mönchengladbach von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der unbekannte Fahrer beschleunigte nach dem Unfall und floh, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.

Von dpa