Autofahrerin bemerkt Brand und rettet 12-jähriges Mädchen

Die Frau fuhr am Donnerstagabend an dem Gebäude vorbei und sah den Rauch. Sie stoppte und klingelte Sturm. Die 12-Jährige, die allein zu Hause war, wurde von dem Klingeln wach, öffnete die Tür und brachte sich in Sicherheit. Die Autofahrerin rettete darüber hinaus noch ein Meerschweinchen und einen Hasen, bevor die Feuerwehr eintraf. Das Mädchen sei mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.