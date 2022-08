Eine 80 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag (7.8.) auf der Landstraße 811 bei Everswinkel bei einem Unfall gestorben.

In einer Linkskurve war sie mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Wagen sei dann in einem Straßengraben liegen geblieben.

Die Frau war mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie ihren schweren Verletzungen erlegen ist, wie die Polizei am Montag mitteilte.