Autounfall: Vier Kinder und drei Erwachsene schwer verletzt

Warburg (dpa)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Warburg (Kreis Höxter) sind sieben Menschen schwer verletzt worden, darunter auch ein Säugling. Das Baby wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Auch ein 44-jähriger Fahrer sowie ein 52-jähriger Autofahrer mit seiner Frau (33) und seinen Kindern (2, 6, 10) wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Vater musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Der Unfall geschah an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Von dpa